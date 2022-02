Gesichtet! An Mia Goths (28) Schwangerschaft gibt es so gut wie keine Zweifel mehr. Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche um ein mögliches Baby der On-Off-Flamme von Schauspieler Shia LaBeouf (35). Auch ob der 35-Jährige der Vater ist, ist nicht bekannt. Weder die "A Cure for Wellness"-Darstellerin noch der "Transformers"-Darsteller äußerten sich bis heute zu dem Thema. Dass Mia schwanger ist, dürfte aber kaum mehr zu leugnen sein.

Auf Paparazzi-Bildern ist der Babybauch der 28-Jährigen jetzt augenscheinlich zu erkennen. In einer schwarzen Leggings und einem engen weißen Langarmshirt präsentiert die Blondine stolz ihre Babykugel. Das weiße Oberteil lässt einen Spalt ihres wachsenden Bauchs raus blitzen. Es sieht so aus, als ob die Schauspielerin nicht mehr lange auf ihren Nachwuchs warten muss.

In den letzten Monaten ist Mia immer wieder gemeinsam mit Shia gesehen worden. Die beiden wirkten dabei sehr vertraut miteinander. Kennengelernt hatten sie sich ursprünglich beim Dreh zum umstrittenen und sexuell expliziten Zweiteiler "Nymphomaniac". Seitdem war es ein Auf und Ab mit vielen Trennungen und Versöhnungen. Anscheinend kann das Pärchen aber dennoch nicht ohneeinander.

Snorlax / MEGA Mia Goth mit Babybauch

Snorlax / MEGA Mia Goth mit Babybauch

Tom Nook / MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf

Denkt ihr, die beiden äußern sich bald zu der Schwangerschaft? Ja, ich denke schon! Na ja, vermutlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



