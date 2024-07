Atemberaubend! Mia Goth zeigt in Lederkleid ihre Kurven

Mia Goth (30) wirft sich in Schale und begeistert ihre Fans damit! Aktuell ist die Schauspielerin fleißig auf Promotour für ihren neuen Streifen "MaXXXine". Am Montag besuchte die On-off-Partnerin von Shia LaBeouf (38) dafür die Talkshow von Jimmy Kimmel (56). Und zu diesem Anlass betonte die Mutter einer Tochter gekonnt ihre Kurven. In einem eng anliegenden Lederkleid im Korsagen-Stil verließ sie das Studio. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine schwarze Tasche, eine lässige Sonnenbrille sowie sexy Lackpumps, wie Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen. Zudem präsentierte Mia den wartenden Fans ein strahlendes Lächeln – nach ihrem Interview hatte sie offenbar beste Laune.

Es ist das erste Mal seit einigen Monaten, dass sich Mia wieder regelmäßiger der Öffentlichkeit präsentiert. Zuvor hatten Mitarbeiter schwere Anschuldigungen gegen sie erhoben und sie sogar verklagt. So warf ein Statist ihres aktuell laufenden Streifens ihr vor, ihm gegen den Kopf getreten zu haben. Laut den offiziellen Dokumenten, die TMZ Anfang des Jahres vorlagen, habe die 30-Jährige dem Mitarbeiter "absichtlich mit dem Stiefel gegen den Kopf getreten."

Während Mia beruflich bis dato eigentlich nahezu keine negativen Schlagzeilen schrieb, sah das in ihrem Privatleben hingegen eher anders aus. In den vergangenen Jahren hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass sie und ihr Mann getrennt sein sollen. Die beiden kamen 2012 zusammen und bekamen 2022 schließlich eine gemeinsame Tochter, die auf den niedlichen Namen Isabel hört. Verheiratet sollen Mia und Shia angeblich sein, doch bis heute ist dies nicht bestätigt.

