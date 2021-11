Bekommen Shia LaBeouf (35) und Mia Goth Nachwuchs? Die Liebe der beiden Schauspieler ist ein stetiges Auf und Ab: Nach ihren Kennenlernen im Jahr 2012 kam es immer wieder zu Trennungen und Versöhnungen. Aktuell scheinen die zwei wieder superglücklich zu sein – es wurde sogar schon über eine Verlobung gemunkelt. Jetzt wurde das Paar bei gemeinsamen Unternehmungen gesichtet und dabei kam die Vermutung auf, dass Mia schwanger sein könnte. Der Grund: Die Blondine war mit verdächtiger Wölbung am Bauch unterwegs.

Auf Bildern, die TMZ vorliegen, ist die 27-Jährige nicht nur mit Ring am Finger zu sehen, sondern auch in einem grünen Top, das sich zum Bauch hin eindeutig nach vorne wölbt. Während sie mit ihrem On-off-Partner ein Restaurant besucht und sich an einem Spielautomaten vergnügt, lässt sie freien Blick auf das Mini-Bäuchlein. Ob sie tatsächlich schwanger ist oder die Pose nur den Anschein erweckt? Bisher haben sich weder Mia noch der angebliche Papa in spe dazu geäußert.

Dass sich die Beauty und Shia wieder annähern, ist spätestens seit diesem Sommer bekannt. Im Juni wurden die zwei seit längerer Zeit wieder zusammen gesichtet. Damals waren der Transformers-Star und die Britin zusammen im Disneyland unterwegs. In dem Freizeitpark wurden sie sehr vertraut und Arm in Arm abgelichtet.

Getty Images Mia Goth im Januar 2020

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

Snorlax / MEGA Mia Goth und Shia LeBeouf im Disneyland, 2021

