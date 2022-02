Die Rock-Welt ist erneut in großer Trauer! Ian McDonald (✝75) schrieb seit Ende der 60er-Jahre Musikgeschichte: Als Gründungsmitglied von wegweisenden Bands wie King Crimson und Foreigner bahnte er den progressiveren Klängen des Genres den Weg. Der Brite beherrschte viele Instrumente und erarbeitete sich an Saxofon, Keyboard und Gitarre eine weltweite Fangemeinde. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten um den Rockstar: Ian ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Auf Facebook teilte Ians Sohn Max den Fans des Musikers die schreckliche Nachricht mit: "Es macht mich tieftraurig, euch allen mitzuteilen, dass mein Vater an Krebs verstorben ist. Er war ungeheuer tapfer und hat auch in den dunkelsten Zeiten nie seinen Sinn für Humor verloren." Demnach sei der gebürtige Londoner bereits am vergangenen Mittwoch verstorben.

In seinem Statement lobte Max darüber hinaus das Werk, das Ian hinterlässt: "Mein Vater war ein brillanter und sehr intuitiver Musiker, eine sanfte Seele und ein wundervoller Vater." Er werde in seinen Songs und der Liebe seiner Fans für immer weiterleben, fügte er hinzu.

ActionPress Peter Sinfield, Ian Mcdonald, Greg Lake, Michael Giles und Robert Fripp von King Crimson

Getty Images Ian McDonald 2012 in New York City

Getty Images Die Rockband Foreigner im Jahr 1977

