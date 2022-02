Die Motorradsport-Welt trauert um eins ihrer größten Nachwuchstalente. In jungen Jahren feierte der tschechische Motorradfahrer Jakub Gurecky bereits große Erfolge: 2020 gewann er unter anderem den Northern Talent Cup – ihm standen viele weitere Rennen bevor. Auch in Deutschland nahm er mehrmals am ADAC Mini Bike Cup teil. Nun verunglückte Jakub allerdings mit nur 16 Jahren bei einem tragischen Unfall.

Der Tschechische Autoklub in Prag überbrachte die tragischen Neuigkeiten am Dienstag auf seiner Website. Der 16-Jährige war beim Training in der Slowakei gegen ein Hindernis geprallt – daraufhin war er am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Unter seinen Instagram-Beiträgen nahmen unzählige Fans Abschied. Auch auf dem Twitter-Account des Northern Talent Cups wurde um den Verstorbenen getrauert: "Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres Champions von 2021, Jakub Gurecky. Wir möchten seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team unser Beileid und unsere Liebe aussprechen. Wir werden dich vermissen, Jakub."

Anzeige

Instagram / gureckyjakub Jakub Gurecky, Motorrad-Talent

Anzeige

Getty Images Niklas Kitzbicher, Rossi Moor und Jakub Gurecky, Motorradsportler

Anzeige

Instagram / gureckyjakub Jakub Gurecky, Sportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de