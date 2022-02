Und wieder zieht die schwangere Rihanna (33) alle Blicke auf sich! Mit ihrem Partner A$AP Rocky (33) erwartet die Musikerin derzeit ihr erstes Kind. Seitdem die Babynews Ende Januar publik wurden, lässt die Sängerin es sich nicht nehmen, ihren Bauch in freizügigen Outfits zu präsentieren. Zusammen mit A$AP begeisterte RiRi nun sogar auf dem roten Teppich – in einem knappen Outfit zeigte sie ihre Babykugel!

Bei einem Event in Los Angeles war die 33-Jährige der Hingucker des Abends. Zusammen mit dem Rapper erschien Rihanna auf dem Red Carpet und stellte ihren Babybauch in einem knappen grünen Top zur Schau. Der Blick auf ihre Körpermitte wurde durch einzelne Glitzerfäden freigegeben. Ebenso wie die Schwangerschaft war auch nicht zu übersehen, wie glücklich die werdenden Eltern sind. Die "Umbrella"-Interpretin und A$AP lachten und turtelten, was das Zeug hält.

Nähere Details zu seinem anstehenden Nachwuchs gab das Paar noch nicht preis. Ein Insider behauptete vor wenigen Tagen jedoch, dass das Ungeborene einen außergewöhnlichen Namen bekommen soll. "Rihanna will mit der Namensgebung ihres Kindes ihre barbadischen Wurzeln ehren", erklärte der Informant gegenüber Us Weekly.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

