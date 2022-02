Julian Evangelos (29) wird schon bald wieder mit voller Haarpracht unterwegs sein! Dass der ehemalige Love Island-Teilnehmer Wert auf sein Äußeres legt, ist kein Geheimnis. Schon im Jahr 2019 unterzog sich der Realitystar einer Operation, um seine Geheimratsecken loszuwerden. Doch mit dem Ergebnis scheint er nicht zufrieden gewesen sein. Nun legte Julian erneut nach und ließ sich in der Türkei mehr Kopfhaare transplantieren!

In seiner Instagram-Story meldete sich der 29-Jährige nach der Operation bei seinen Followern. Inzwischen ist er wieder aus Istanbul zurückgekehrt und in Düsseldorf angekommen. Sein Haupt wollte Julian zwar noch nicht zeigen und versteckte sich hinter einem Filter, doch dafür hatte er eine Erklärung: "Meine Stirn ist heute so was von angeschwollen. Das sieht aus, das will niemand sehen." Nun hofft der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer, dass sich die Schwellung über Nacht wieder zurückbildet.

Sein derzeitiges Aussehen hat ihm zurück in Deutschland einige schiefe Blicke eingebracht. "So rumzulaufen war fast schlimmer als die eigentliche OP", scherzte der Verlobte von Stephanie Schmitz (27) und berichtete: "Der Weg vom Gepäckband in Düsseldorf bis zum Auto war so krass unangenehm. Am liebsten hätte ich mich in Luft auflösen wollen."

Julian Evangelos, TV-Star

Julian Evangelos vor seiner Haartransplantation

Julian Evangelos im Dezember 2020

