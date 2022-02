Drei Tipps für die Seele! Kylie Minogue (53) ist auf der ganzen Welt einer der erfolgreichsten Superstars aller Zeiten. In Großbritannien ist sie mit 34 Top-Ten-Singles die zweiterfolgreichste Sängerin in der Geschichte der Charts. Sie hat weltweit mehr als 82 Millionen Platten verkauft. Seit ihrem elften Lebensjahr steht Kylie im Rampenlicht. Einige Dinge würde sie trotzdem anders machen, wie die "Wow"-Interpretin jetzt verrät.

Wenn Kylie in die Vergangenheit reisen könnte, würde sie ihrem jüngeren Ich vor allem drei Tipps geben: sich weniger zu stressen, ihren Instinkten zu vertrauen und ein Tagebuch zu führen. Das erzählt die Sängerin jetzt in einem Interview mit dem The House of Wellness Magazine. "Mein 25-jähriges Ich war sehr damit beschäftigt, die Welt zu entdecken, viel zu arbeiten, viel auszugehen und sich um Dinge zu sorgen, die dem älteren Ich trivial erscheinen", fährt sie fort.

Auch heute habe Kylie immer noch einen vollen Terminkalender, würde aber eine gesunde Work-Life-Balance aufrecht halten. "Mein Fokus liegt darauf, so gesund wie möglich zu bleiben, also ernähre ich mich gesund, ruhe mich aus, wenn ich kann, und gehe nicht in laute Umgebungen, denn das Sprechen über Lärm ist buchstäblich das Schlimmste für eine Sängerin", erklärt die 53-Jährige.

Getty Images Kylie Minogue bei den GQ Men Of The Year Awards, 2019

Getty Images Kylie Minogue bei der Echo-Verleihung 2018

Getty Images Kylie Minogue beim Glastonbury Festival 2019

