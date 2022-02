Hat es Simon Konecki (47) seiner Ex Adele gleichgetan? 2019 haben die Sängerin und der US-Amerikaner ihre Trennung bekannt gegeben. Daraufhin hatte sich die Britin längere Zeit nicht in der Öffentlichkeit gezeigt und dann mit Bildern überrascht, auf denen sie total erschlankt wirkte. Und tatsächlich: Mittlerweile zeigt die Musikerin ihren Abnehmerfolg ganz offen und stiehlt auf den roten Teppichen allen die Show. Aber nicht nur Adele hat nach dem Liebes-Aus ordentlich abgenommen – offenbar hat auch ihr Ex an Gewicht verloren.

Paparazzi haben den gebürtigen New Yorker erstmals seit dem Vollzug der Scheidung im vergangenen Jahr erwischt und abgelichtet. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Simon in einer grauen Sporthose und einem blauen T-Shirt zu sehen. Der Stoff hängt auffällig locker an seinem Körper – das Oberteil schlappert an seinem Bauch und ist ihm deutlich zu groß. Auch um die Schultern herum wirkt der 47-Jährige im Vergleich zu älteren Aufnahmen sehr schmal.

Während ihr Ex seit März 2021 kaum noch gesichtet worden ist, ist Adele gerade wieder voll auf Erfolgsspur. Bei den Brit Awards räumte sie einen Preis nach dem anderen ab. In ihrer Dankesrede widmete sie auch ihrem früheren Ehemann ein paar Worte – denn auf ihrem aktuellen Album besingt sie unter anderem deren gescheiterte Liebesgeschichte. "Dieses Album war unsere ganze Reise, nicht nur meine", stellte sie klar.

MEGA Adeles Ex-Mann Simon Konecki

WENNPHOTOSSEVEN258844 Adele und Simon Konecki

Getty Images Adele, Sängerin

