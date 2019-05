Geht er jetzt zurück zur Ex? Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Musikerin Adele (31) und Noch-Ehemann Simon Konecki nach fast acht Jahren getrennte Wege gehen. Bereits vor Monaten sollen die Sängerin und der Unternehmer den Schlussstrich gezogen haben – sogar von Scheidung ist bereits die Rede. Nicht nur Adele soll wieder auf der Suche nach einem neuen Partner sein, auch in Simons Leben scheint es bereits eine andere Frau zu geben: Er soll bereits seit Dezember wieder mit seiner Ex schreiben!

Simons Verflossene, Clary Collicutt, soll mächtig überrascht gewesen sein, als er aus dem Nichts den Kontakt zu ihr gesucht habe. “Clary war schockiert, als sie eine Nachricht von Simon erhielt, in der er ihr frohe Weihnachten wünschte. Vor allem, weil die Nachricht, dass er sich von Adele getrennt hat, noch nicht die Runde gemacht hatte. Aber jetzt ergibt alles einen Sinn”, plauderte ein Insider gegenüber Mirror aus.

Der 45-Jährige habe sich an ihrem Geburtstag im Februar dann erneut gemeldet, um sich mit ihr auf einen Kaffee zu treffen: “Aber sie hat noch niemandem gesagt, ob sie ihn schon getroffen hat", erzählte die Quelle weiter. Simon und Clary seien beide zusammen in Hove, East Sussex, aufgewachsen. “Sie haben eine lange Geschichte. Sie waren Nachbarn, dann ein Paar für mehr als vier Jahre – bevor er Adele traf”, erklärte der Informant.

ActionPress / AdMedia / face to face Adele, Sängerin

Anzeige

ActionPress / LNP/REX Shutterstock Adele und Simon Konecki auf einem Musikfestival

Anzeige

ActionPress / The Picture Library Simon Konecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de