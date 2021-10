Die legendäre Halbzeitshow beim Super Bowl verspricht wieder mal bestes Entertainment. In jedem Jahr unterhalten absolute Musikgrößen die Football-Fans in der Pause des Sport-Events. Stars wie Janet Jackson (55), Beyoncé (40), Shakira (44) oder Lady Gaga (35) haben den Zuschauern bereits eingeheizt. In diesem Jahr lieferte The Weeknd (31) eine spektakuläre Show ab. Nun stehen auch die Performer für den kommenden Super Bowl fest: Gleich fünf Hip-Hop- und R&B-Stars werden dort auf der Bühne stehen.

Wie TMZ berichtet, werden Eminem (48), Dr. Dre (56), Snoop Dogg (49), Mary J. Blige (50) und Kendrick Lamar (34) gemeinsam die Halbzeitshow im kommenden Februar im SoFi-Stadion in Los Angeles rocken. Weitere Details zu dem Spektakel sind bislang noch nicht bekannt. Klar ist bisher bloß, dass der Auftritt der fünf Musikstars zwölf Minuten dauern wird. Dass Dr. Dre, Snoop Dogg und Kendrick zu dem Line-up gehören, dürfte für viele Fans allerdings keine große Überraschung sein. Immerhin stammen alle drei Rapper aus Los Angeles County.

Kein Wunder also, dass Dr. Dre von dem Auftritt schon jetzt total begeistert ist. "Die Möglichkeit zu haben, in der Super-Bowl-Halbzeitshow aufzutreten, und das auch noch quasi in meinem Vorgarten, wird einer der größten Nervenkitzel meiner Karriere", erklärte er in einem Statement.

Getty Images Dr. Dre und Eminem bei den Grammy Awards, 2011

Getty Images Mary J. Blige bei der Met Gala, 2021

Getty Images Snoop Dogg in Las Vegas, 2021

