Die Nacht der Rosen hat es für die Bachelor-Girls in sich! Seit einigen Wochen ist die Jagd auf Junggeselle Dominik Stuckmann (30) eröffnet. Heiße Single-Ladys kämpfen um das Herz des TV-Hotties und versuchen, ihn um den Finger zu wickeln. Doch das ist nicht immer ganz leicht, wie Kandidatin Lara Honner (23) jetzt deutlich macht: Die Blondine fühlt sich besonders bei der wöchentlichen Cocktail-Nacht unter Druck gesetzt!

In der vierten Bachelor-Folge durfte die 23-Jährige endlich auch ein wenig Zweisamkeit mit dem Blondschopf genießen. Am Strand von Mexiko entspannten die beiden in der Sonne – und die Studentin schüttete dem Rosenkavalier ihr Herz aus. "Ich habe schon fast aufgegeben", gab sie zu. Die Memmingenerin erklärte weiter, man habe nur zu selten die Chance, mit Dominik zu reden. In der Nacht der Rosen sei das besonders hart: "Ich bin da so unter Druck, man muss ja in diesen fünf Minuten abliefern. Sonst haust du einen raus und das will man ja auch nicht. Das setzt einen schon unter Druck."

Dominik schien sich Laras Worte zu Herzen zu nehmen. Im Einzelinterview erklärte der Bachelor anschließend: "Das ist natürlich nicht schön. Das zeigt, dass ich die Aufmerksamkeit vielleicht auf die Frauen verlagern sollte, die sich vielleicht etwas vernachlässigt fühlen!" Am Ende des Abends konnte Lara aber aufatmen – sie bekam eine Rose.

