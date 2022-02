Das große Küssen ist eröffnet! Obwohl es schon mehrere Gelegenheiten gegeben hat, ließ es Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) bei Der Bachelor erst einmal langsam angehen. Jana-Maria Herz (30) und Christina Nicolardi (27) mussten trotz traumhafter Dates ungeküsst in die Villa der Mädels zurückkehren. Heute hat eine Dame aber einiges zu erzählen – denn bei Nele Wüstenbergs (28) erstem Einzeldate mit dem Frankfurter fiel der erste Kuss der Staffel.

Als die beiden in einem Pool dümpelten und jede Menge Zweisamkeit genießen konnten, wollte der Unternehmer von seiner Date-Partnerin wissen, wie sie zum Thema Küssen steht. Weil der Blondine wichtig sei, wie kusskompatibel ihr potenzieller Partner ist, nutzte Dominik die Gunst der Stunde, seine Fähigkeiten beim Züngeln unter Beweis zu stellen. "Was sagst du zu einem Kuss?", fragte er Nele, zog sie an sich heran und küsste sie. Und bei einem einzigen Knutscher blieb es daraufhin nicht. Das Duo tauschte während der übrigen Zeit beim Date immer wieder innige Küsse aus – ein intensiver Abschiedskuss inklusive.

"Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich das tue. Aber es hat sich einfach richtig angefühlt", zog Nele im Anschluss ihr Fazit. Offenbar hat sie sich von dem 30-Jährigen beim ersten Rendezvous erobern lassen. Denn im Gespräch mit Promiflash hatte die Influencerin zuvor noch betont: "Ich bin da eher zurückhaltend und lasse mich gern erobern."

Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg bei einem Bachelor-Date

Bachelor Dominik Stuckmann

Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

