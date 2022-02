Sie will wieder voll angreifen! Leighton Meester (35) wurde mit der erfolgreichen Drama-Serie Gossip Girl zum gefeierten Star. Nach dem Serienende 2012 wurde es um die Schauspielerin allerdings etwas ruhiger, so spielte sie eher in weniger bekannten Filmen wie "Like Sunday, Like Rain" oder "Sempre Fi" mit. Doch nun möchte die Beauty wohl ihr Comeback auf einer großen Streamingplattform feiern: Leighton ist Teil des Netflix-Thrillers "The Weekend Away"!

Die 35-Jährige spielt die verheiratete Beth, die mit ihrer besten Freundin Kate (gespielt von Christina Wolfe) ein ausgelassenes Wochenende in Kroatien verbringt. Doch alles kommt ganz anders. Nach einer durchzechten Nacht wacht Beth nämlich ohne Kate im Zimmer auf und muss wenig später feststellen, dass ihre beste Freundin tot ist. Der erste Trailer des Thrillers macht schon jetzt deutlich: Leightons Charakter muss sich einigen dunklen Geheimnissen stellen, um den Mord an ihrer BFF klären zu können.

Während Leighton mit "Gossip Girl" den meisten Fans bekannt sein dürfte, ist Co-Star Christina eher eine Newcomerin, die mit kleineren Rollen bereits Hollywood-Luft schnupperte. So war die Blondine unter anderem in der Serie "Batwoman" zu sehen und mischte von 2016 bis 2018 den Cast von "The Royals" auf.

Anzeige

Getty Images Leighton Meester im November 2019

Anzeige

Ivan Šardi/Netflix Christina Wolfe und Leighton Meester in "The Weekend Away"

Anzeige

Instagram / xtinawolfe Christina Wolfe, Schauspielerin

Anzeige



