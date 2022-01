Welche Rolle wird sie hier spielen? Leighton Meester (35) wurde als Luxusgöre Blair Waldorf in der Serie Gossip Girl weltweit bekannt. Dem Reboot der Kultserie stand die Schauspielerin zwar eher skeptisch gegenüber, gegen Spin-offs ganz allgemein scheint die US-Amerikanerin allerdings nichts zu haben: Denn im How I Met Your Mother-Remake "How I Met Your Father" wird Leighton zu sehen sein – aber wird das mehr als ein Gastauftritt?

Viele Zuschauer staunten nicht schlecht, als bei der Premiere der neuen Show plötzlich der "Gossip Girl"-Star zu sehen war. Leighton schlüpfte in der Serie in die Rolle von Jesses (gespielt von Christopher Lowell) Ex-Freundin Meredith – und das wohl nicht zum letzten Mal, wie Showrunner Isaac Aptaker Us Weekly verriet: "Sie nur so kurz dabei zu haben, wäre doch wirklich schade. Ich glaube, man darf davon ausgehen, dass Leightons Figur im Verlauf der Staffel noch mal wiederkommt."

Auf Auftritte der "How I Met Your Mother"-Stars werden die Fans allerdings vermutlich vergeblich warten. Denn die Macher der Show wollten ganz ausdrücklich einen Neuanfang, wie Showrunner Elizabeth Berger gegenüber dem Blatt betonte: "Ich denke, es war uns wichtig, von vornherein klarzumachen, dass das hier eine neue Serie und eine völlig eigenständige Geschichte ist."

Anzeige

How I Met Your Father, Hulu Hilary Duff als Sophie in "How I Met Your Father"

Anzeige

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester

Anzeige

How I Met Your Father, Hulu Hilary Duff in "How I Met Your Father"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de