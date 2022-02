Fernanda Brandao (38) ist für alle Möglichkeiten gewappnet. Im vergangenen November überraschte die Sängerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Seitdem hält die brünette Schönheit ihre Abonnenten auf ihrem Social-Media-Account auch regelmäßig über die Entwicklungen ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt verriet Fernanda, dass sie sich sogar schon darauf vorbereitet habe, ihr Kind im Auto auf die Welt zu bringen.

Im Interview mit RTL öffnete sich die gebürtige Brasilianerin bezüglich der bevorstehenden Geburt. Sie wohnt mit ihrem Verlobten in Lappland und das nächste Krankenhaus ist eine rund zweieinhalbstündige Autofahrt entfernt. Daher musste sich Fernanda auch darauf vorbereiten, womöglich noch auf dem Weg dorthin zu entbinden. Dafür gibt es in ihrer Wahlheimat sogar extra Vorbereitungskurse, in denen die Schwangeren lernen, wie sie in einer solchen Situation dennoch die Ruhe bewahren. "Man wird vorbereitet, was zu tun ist. Natürlich auch im telefonischen Kontakt [...] zu der Hebamme", erklärte die 38-Jährige.

Wie ihre Geburt im Endeffekt ablaufe, könne sie noch nicht endgültig sagen. "Ich habe alle möglichen Taschen schon gepackt, auch die Auto-Notfall-Tasche – falls es dazu kommt, dass wir das alleine zu dritt machen müssen", berichtete Fernanda. "Ich habe sehr viel Vertrauen in mich und meinen Partner, dass es alles gut laufen wird – auch, wenn das Baby vielleicht im Auto zur Welt kommen wird", zeigte sich die Tänzerin jedoch zuversichtlich.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im Februar 2021

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im Februar 2022 in Lappland

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin

