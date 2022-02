Sophia Vegas (34) hat einen Entschluss gefasst. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ist stolze Mutter der kleinen Amanda, die erst vor wenigen Tagen drei Jahre alt geworden ist. In den Vereinigten Staaten, wo Sophia mit ihrer Familie lebt, können Kinder ab diesem Alter in die Vorschule gehen. Darüber hat die Influencerin in der letzten Zeit intensiv nachgedacht – und sich nun dagegen entschieden.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 34-Jährige: "Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass Amanda noch nicht zur Vorschule geht, weil ich auf mein Herz höre und ich ihr noch ein bisschen Zeit gebe." Sie sei die Bezugsperson der Kleinen und wolle das noch ausnutzen. Deshalb möchte sie nun so viel Zeit wie möglich mit ihrem Kind verbringen.

Wie viel Sophia die gemeinsamen Augenblicke mit ihrer Tochter bedeuten, betonte sie erst vor wenigen Tagen. Zu Amandas Geburtstag schrieb die Ex-Frau von Bert Wollersheim (70): "Die letzten drei Jahre waren die schönsten in meinem Leben und ich freue mich noch auf viele weitere wunderschöne Momente."

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel Charlier und ihrer gemeinsamen Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de