Sophia Vegas (34) hat tierischen Besuch. Im Februar 2019 kam das erste gemeinsame Kind der TV-Bekanntheit und ihres Ehemanns Daniel Charlier zur Welt. In ihrer Rolle als Mama geht die Ex-Frau von Bert Wollersheim (70) richtig auf und lässt ihre Fans an ihrem Alltag im Netz teilhaben. Nun stand der dritte Geburtstag ihrer Tochter Amanda an. Für die Geburtstagsparty legte sich Sophia so richtig ins Zeug und holte sich einen Streichelzoo in den Garten.

"Ja könnt ihr das glauben? Ich habe eine Kuh im Garten", schrieb die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin zu einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram. Auf einer der Aufnahmen sind die 34-Jährige, ihr Gatte und eine Kuh zu sehen. Doch neben dem Wiederkäuer scheint Sophia sich auch ein Alpaka auf ihr Grundstück geholt zu haben. Ihr Töchterchen Amanda scheint sich über diese tierische Geburtstagssause gefreut zu haben.

Zudem veröffentlichte der Reality-TV-Star auch ein Posting auf Instagram, in welchem sie ihrem Nachwuchs zum Geburtstag ein paar rührende Zeilen widmete. "Die letzten drei Jahre waren die schönsten in meinem Leben und ich freue mich noch auf viele weitere wunderschöne Momente", schrieb Sophia zu einem Foto von sich und ihrer Tochter.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Tochter Amanda

