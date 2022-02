Er ist ein richtiger Weltenbummler! Dominik Stuckmann (30) sucht als Bachelor in Mexiko nach der großen Liebe. Eigentlich ist er auf Gran Canaria zu Hause, pendelt aber auch immer wieder zu seiner Familie nach Frankfurt. Dominiks Bewerberinnen kommen aus den unterschiedlichsten Wohnorten: Seine aktuelle Favoritin Jana-Maria Herz (30) wohnt zwar auch in Spanien, aber in Marbella, Nele Wüstenberg (28) kommt aus Hamburg... Eine Fernbeziehung ist da vorprogrammiert oder? Promiflash verriet Dominik, ob er für die große Liebe auch umziehen würde.

"Ich bin weder an Gran Canaria noch an Frankfurt fest gebunden, sondern ich mache es so, wie ich es in dem Moment für richtig halte", erklärte er im Promiflash-Interview. Wenn er Sonne tanken müsse, halte der IT-Spezialist sich eben in Spanien auf, oft besuche er seine Liebsten in Frankfurt. "Kurzum, ich bin da sehr flexibel", machte der Unternehmer deutlich. Deshalb würde er seinen Lebensmittelpunkt, wenn es mit einer Frau ernst wird, auch wieder komplett nach Deutschland verlagern: "Dieses Pendeln würde ich dann mehr oder weniger sein lassen, ganz klar."

"Am Ende des Tages: Wo die Liebe hinzieht", resümierte Dominik schließlich gegenüber Promiflash. Ihm bleibt auch nichts anderes übrig, eine Fernbeziehung käme für den Rosenkavalier nämlich gar nicht infrage: "Ich bin einfach nicht der Fernbeziehungstyp." Wenn er eine Frau liebe, brauche er sie in seiner Nähe. "Ich will sie dann nicht nur über den Telefonhörer hören", erklärte der 30-Jährige.

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg beim Bachelor

