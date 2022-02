Sophia Thiel (26) ist für jeden Spaß zu haben. Im Netz erfreut die ehemalige Bodybuilderin ihre Fans regelmäßig mit tollen Beiträgen. Dabei scheut sie sich auch nicht davor, etwas ernstere Themen anzusprechen oder sich selbst auf die Schippe zu nehmen. So teilt die blonde Schönheit beispielsweise immer wieder humorvolle, kurze Videos. Jetzt bewegte sich Sophia sexy zu einem Hit von Lady Gaga (35), wobei sie augenscheinlich mordsmäßig viel Spaß hatte.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Fitness-YouTuberin nun ein Video, das sie als "mein erstes Musikvideo" betitelte. In dem Clip bewegt sich die Blondine ästhetisch zu den Klängen von Beyoncé (40) und Lady Gagas Song "Telephone" aus dem Jahr 2009. Augenscheinlich nahm sich Sophia beim Dreh jedoch selbst nicht allzu ernst, denn neben einiger sexy Posen im Parkhaus albert die 26-Jährige auch ordentlich herum. In dem Beitrag markierte sie zudem den offiziellen MTV-Account.

Auch bei den rund 1,2 Millionen Abonnenten der Bloggerin kam das kurze Video bestens an. So lachten sich Sophias Follower unter dem Clip kaputt und bewunderten die Rosenheimer Beauty für ihren Mut zur Selbstironie. Auch einige Promis kommentierten den Post begeistert. "Fast so textsicher wie ich unter der Dusche", schrieb beispielsweise Franziska Lohberger humorvoll und sowohl Sonny Loops als auch Sallys Welt hinterließen in den Kommentaren einen lachenden Smiley und ein Herz-Emoji.

