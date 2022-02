Angelina Kirsch (33) gehört zu den erfolgreichsten Curvy-Models Deutschlands. Die Beauty machte schon zahlreiche Kampagnen, kreierte eine eigene Modelinie für kurvige Frauen und ist zudem ein gern gesehener Gast in deutschen TV-Shows. Im Netz versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen. Darauf wirkt sie stets selbstbewusst – doch das war nicht immer so! Denn in ihrer Jugend hatte Angelina mit ihren Kurven zu kämpfen!

Im Interview mit Promiflash sprach sie über ihren Gastauftritt bei Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" und auch über das Thema Selbstakzeptanz. "Natürlich war ich auch mal unsicher. Das war vor allem in der Pubertät so, als die Kurven kamen", gestand die einstige Let's Dance-Teilnehmerin. Doch sie entschied sich dazu, ihren Körper so zu akzeptieren wie er ist. "Ich habe für mich den Weg der Selbstliebe gewählt", erklärte die TV-Bekanntheit weiter. Außerdem offenbarte Angelina: Sie sei nicht nur ihr Körper, sondern auch ihre Seele. Sowohl körperlich als auch seelisch wisse sie inzwischen genau, was sie tun müsse, um ihrer Gesundheit stets etwas Gutes zu tun. "Ich bin eine aktive Frau. Zum Beispiel liebe ich es lange Spaziergänge zu machen, viel Zeit mit meinem Pferd zu verbringen oder auch Hula-Hoop und Yoga zu machen", zählte die Curvy-Beauty auf.

Auch die Ernährung spiele in ihrem Leben eine wichtige Rolle. "Ich liebe gutes und auch gesundes Essen! Aber natürlich erlaube ich mir auch die Seelenstreichler wie Schokolade", gab Angelina gegenüber Promiflash preis. Sie findet, dass eine gesunde Balance aus Essen und Sport der Schlüssel zu einem guten körperlichen Wohlbefinden sei. Doch Angelina stellte abschließend klar: "Entscheidend ist nicht, welches Gewicht oder welche Kleidergröße am Ende da stehen, sondern, wie es in unserem Inneren aussieht."

"Leben leicht gemacht" mit Angelina Kirsch am 20. Februar 2022 um 17:30 Uhr in SAT.1.

angelina.kirsch / Instagram Angelina Kirsch mit ihrem Pferd Im November 2021

angelina.kirsch / Instagram Das Curvy-Model Angelina Kirsch im Sommer 2021

Sat.1 Angelina Kirsch, Curvy-Model

