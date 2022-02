Sie gehen sich an den Kragen! In der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp kämpften Linda-Caroline Nobat (27) und Eric Stehfest (32) um die heißbegehrte Wildniskrone. Neben harten Prüfungen gab es aber vor allem eine Menge an Rumgezicke zu sehen. Besonders am Lagerfeuer arteten die Diskussionen regelmäßig aus. Immer vorne mit dabei war die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Beim großen Wiedersehen knallte es nun wieder: Dieses Mal hieß es Linda vs. Eric!

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus: Das Nachspiel" gab es zwischen den Wildnis-Kandidaten noch viel Redebedarf. Besonders Eric wollte einige Dinge mit Linda klären. Diese hatte im Camp öfters hinter seinem Rücken über ihn hergezogen. Auch nach der Show lästerte sie angeblich über ihn. Erics Frau Edith Stehfest bekam das Live vor dem Fernseher mit und hielt ihm diese Information nicht vor. "Was gesagt wurde, spielt eigentlich keine Rolle. Einfach nur, dass da eine Haltung eingenommen wurde, die mir gegenüber negativ war. Und das hat mir meine Frau gesagt", erklärte Eric. Linda platzte deshalb der Kragen. "Keiner hat so über dich geredet, Eric. Du lügst", motzte die Reality-TV-Darstellerin in der Show. Gegen ihre Aussagen fand besonders Erics Gattin einige Widerworte.

Edith griff nach dem Mikrofon und suchte mit Linda das Gespräch. "Du hast im Dschungeltelefon in die Kamera geguckt und gesagt: Dieser Mann ist rattig", zitierte die zweifache Mutter die Reality-TV-Bekanntheit. Das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen und stellte klar: Sie steht sie zu Eric, egal was er im Dschungel tat. "Als gute Frau werde ich meinen Mann in den Tod verteidigen", verdeutlichte Edith abschließend.

Anzeige

TVNOW Edith Stehfest und Eric Stehfest in "Eric gegen Stehfest: In Therapie"

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat beim Dschungel-Wiedersehen im Februar 2022

Anzeige

RTL Eric Stehfest und Linda-Caroline Nobat im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de