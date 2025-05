Linda Nobat: Klartext zum Prozess mit Christin Okpara

Linda-Caroline Nobat (30) hat bei Kampf der Realitystars für Aufsehen gesorgt, als sie spontan ihre Koffer packte und die Show freiwillig verließ. Der Grund: Mit Christin Okpara (29) wollte sie unter keinen Umständen in einer TV-Produktion auftreten. Der Konflikt zwischen den beiden Reality-Darstellerinnen stammt aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Beauty & The Nerd, wo ein Streit sogar vor Gericht endete. In einem Instagram Q&A erklärte Linda jetzt, dass sie sich auf einen Vergleich geeinigt hätten, der beinhaltete, keine öffentlichen, negativen Äußerungen über die jeweils andere Person zu tätigen. Christins Äußerung, sie habe den Prozess gewonnen, widerlegte Linda deutlich.

Neben dem Gerichtsprozess klagt Linda auch über die Rolle der Produktion. Diese habe ihre klare Ansage ignoriert, dass sie bei einem Auftauchen von Christin oder Kim Virginia (30), einer weiteren ehemaligen Konkurrentin, die Show verlassen würde. Trotz mehrfacher Beteuerungen, sie müsse sich keine Sorgen machen, und der Überzeugungsarbeit, die sie zur Teilnahme brachte, habe man sie enttäuscht. Als sich die Gerüchte um Christins bevorstehenden Einzug verdichteten, hielt Linda an ihrem Vorhaben fest – und handelte. "Ich nehme mal an, dass die Produktion nicht wusste, dass ich die Art von Mensch bin, die sich an Gesagtes hält. Nun, jetzt wissen sie's." Zwar musste sie dafür auf einen erheblichen Teil ihrer Gage verzichten, doch wie sie betonte: "Kein Geld dieser Welt geht über mein mentales Wohlbefinden."

Einen Neuanfang in der Zusammenarbeit mit ihren ehemaligen Konkurrentinnen scheint es nicht zu geben. Die Geschichte zwischen Linda und Christin ist von Spannungen geprägt, die offenbar auch ein Gerichtsprozess nicht lösen konnte. Bereits bei "Beauty & The Nerd" hatte es zwischen den beiden massiv gekracht, und auch auf der thailändischen Sala von "Kampf der Realitystars" suchte Linda das Weite, statt sich provozieren zu lassen. Mit ihrer konsequenten Haltung zieht sie eine klare Linie und zeigt, wie wichtig ihr persönlicher Frieden über den beruflichen Erfolg im Reality-TV ist.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Linda Nobat und Christin Okpara, Collage

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

