Haben sich die Camper auf jemand Neues im Dschungel eingeschossen? Seit einer Woche sind die restlichen zehn Promis nun schon im Dschungelcamp. Mittlerweile ist der Lagerkoller vorprogrammiert. Doch dieses Mal steht jemand unter Beschuss, der noch nicht so viel Sendezeit hatte – Eric Stehfest (32). Nachdem der ehemalige GZSZ-Star Anouschka Renzi (57) etwas in Schutz genommen hat, vermuten ein paar Camper, dass er ein falsches Spiel spielt!

Nach einem großen Streit zwischen Anouschka und Linda-Caroline Nobat (27) stellt sich der Schauspieler gegen die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Das findet die 27-Jährige gar nicht gut. "Eric kriegt den ganzen Tag seinen Mund nicht auf – und dann reagiert der so. Er ist Fake", fasst Linda zusammen und fügt hinzu: "Mir persönlich kommt es so vor, dass er irgendwie ein bisschen beobachtet und nicht ganz real ist und bei den anderen anstachelt, wenn er mögliche Schwächen erkennt." In ihren Augen ist der 32-Jährige ein "typisches Fähnchen im Wind".

Auch Tara Tabitha (28) stellt sich auf Lindas Seite und schießt gegen Eric: "Ja, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, der ist gefährlich." Tina Ruland (55) sieht das etwas anders. Sie kann sich absolut nicht vorstellen, dass der TV-Star jemandem etwas Böses will. "Ich möchte nicht glauben, dass Eric falsch ist, ich möchte nicht glauben, dass er andere Intentionen hat, außer er selbst zu sein", gibt sie offen zu.

