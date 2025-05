KDRS-Preisgeld: Linda Nobat will ihren Eltern ein Haus bauen

Linda Nobat (30) verfolgt einen ganz besonderen Plan: Die Reality-TV-Teilnehmerin will bei der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen – allerdings nicht nur für sich selbst. Im Mittelpunkt steht ihr Herzensziel: "Das Geld, das ich gewinne, wird auf jeden Fall angelegt. Denn mein größtes Ziel ist es, meinen Eltern ein Haus zu bauen", erklärt Linda. Dieses rührende Vorhaben verrät sie gegenüber RTLZWEI und macht damit ihre persönliche Motivation für die Teilnahme öffentlich.

Bisher ist nicht bekannt, wie ihre Eltern auf die große Überraschung reagieren würden oder ob sie bereits von ihren Plänen wissen. Doch schon während der Vorbereitungen zu "Kampf der Realitystars" zeigte sich Linda fest entschlossen, für dieses Ziel vollen Einsatz zu bringen. Ob sie es am Ende schafft, die Konkurrenz hinter sich zu lassen und als Siegerin die 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, bleibt noch offen.

Schon in der Vergangenheit betonte Linda immer wieder, wie wichtig ihr ihre Eltern sind und dass sie ihnen etwas zurückgeben möchte. Neben dem Ziel, ihre Eltern finanziell zu unterstützen, sieht Linda in der Teilnahme an "Kampf der Realitystars" eine Chance für sich selbst. Denn sie gab bekannt, dass sie die Herausforderung auch als Unterstützung für ihren "Heilungsprozess" sieht. Bekannt wurde Linda durch ihre Teilnahme an Der Bachelor im Jahr 2021, wo die Frauen um das Herz von Niko Griesert (34) kämpften. Anschließend nahm sie an Formaten wie dem Dschungelcamp oder Beauty & The Nerd teil.

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Getty Images Linda Nobat, 2022

