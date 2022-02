5 gegen Jauch bekommt einen neuen Anstrich! Seit 13 Jahren läuft die Quizshow rund um Günther Jauch (65) schon, zuletzt hatte sie nach fast 50 ausgestrahlten Folgen jedoch mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Letztes Jahr gab es deshalb schon einige Änderungen in der Sendung, um sie spontaner und spannender zu gestalten. Nun soll das Format aber völlig überarbeitet werden: "5 gegen Jauch" erhält jetzt ein ganz neues Konzept!

DWDL berichtete jetzt über die Neuerungen, ein Sendersprecher bestätigte diese bereits. Besonders der Wettbewerbscharakter der Sendung solle gestärkt werden, weswegen auch das Studiopublikum in zwei konkurrierende Blöcke aufgeteilt werden soll. Insgesamt soll das Format kompakter werden, zuletzt dauerte es um die vier Stunden. Die Änderungen sind offenbar so weitreichend, dass sich sogar der Name der Spielshow ändern wird!

Eins soll jedoch beim Alten bleiben: Günther Jauch wird wohl weiterhin der Hauptprotagonist des Formats bleiben. Und moderiert werden soll die Sendung auch immer noch von Oliver Pocher (44): Der Comedian führt mit einer kurzen Unterbrechung seit Beginn der Show 2009 durch den Abend. Bereits im Frühjahr sollen zwei neue Folgen mit dem veränderten Konzept aufgezeichnet werden.

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Oliver Pocher und Günther Jauch bei "5 gegen Jauch"

Anzeige

TVNOW/Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher und Günther Jauch bei "5 gegen Jauch"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de