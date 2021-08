Konnte Günther Jauch (65) sich gegen das Promi-Rateteam durchsetzten? Seit einigen Wochen laufen die neuen Folgen der Quiz-Show, in der der Moderator jede Woche gegen fünf Berühmtheiten antritt. Dieses Mal versuchten die Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou (42), der "Mambo No. 5"-Interpret Lou Bega (46), die ehemalige Talkshow-Hostess Arabella Kiesbauer (52), der Humorist Pierre M. Krause und Comedy-Star Tahnee Schaffarczyk (29) den Journalisten zu schlagen. Am heutigen Abend durfte sich schließlich die Promis über ein Preisgeld in Höhe von 45.500 Euro freuen.

Nachdem die Promis zu Beginn der Sendung auf dem Trockenen sitzen blieben und keine Frage richtig beantworteten, lief es am Anfang sehr gut für den 65-Jährigen. Bereits nach zwei Fragerunden hatte Günther 5.000 Euro auf seinem Spielkonto. Doch dann begann die Aufholjagd seiner ehrgeizigen Kontrahenten. So kämpfen sich die Berühmtheiten Runde um Runde weiter nach vorn und beantworteten viele skurrile Fragen richtig. Kurz vor der letzten Runde zogen Panagiota und Co. dann endgültig an dem Entertainer vorbei und holten sich den Sieg.

Neben Akupunktur live in der Show für Oliver Pocher (43) und einiger sportlicher Darbietungen der Kandidaten in einem sogenannten Cyr Wheel, einem halben Rhönrad, stellte der 43-Jährige auch seine Künste an der Eismaschine unter Beweis. Bei der Frage, welche Süßspeise aus Thailand kommt, mittlerweile jedoch auch in Deutschland zu bekommen ist, hackte der Blondschopf energisch auf der Platte für das gerollte Eis herum. "Man merkt, wenn jemand Mordfantasien hat", kommentierte Günther die Situation scherzend.

TVNOW / Guido Engels Günther Jauch und Tahnee bei "5 gegen Jauch"

TVNOW / Guido Engels Günther Jauch und Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

TVNOW / Guido Engels Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

