"Meister Eder und sein Pumuckl" haben allen Grund zur Freude! Ellis Kaut rief den kleinen Kobold mit dem roten Haar ins Leben. Die Autorin erfand das kleine Männchen bereits Anfang der 60er-Jahre. Während die Geschichten des Duos anfangs nur als Hörbuch verfügbar waren, folgte Anfang der Achtziger auch eine Fernsehserie dazu. Mittlerweile ist der kleine Frechdachs nicht nur in 28 Ländern bekannt – Pumuckl feiert auch schon seinen 60. Geburtstag. Promiflash hat euch ein paar Fakten herausgesucht, die ihr sicherlich noch nicht kanntet!

Eigentlich hört der kleine Kobold auf den Namen Nepomuk – Pumuckl ist lediglich ein Kosename. Und wie kam es dazu? Die Idee stammt ursprünglich von Ellis' Mann Kurt Preis. Er nannte seine Liebste hin und wieder auch liebevoll Pumuckl. Der Name schien der Schriftstellerin so gut zu gefallen, dass sie ihre fiktive Figur danach benannte. Neben dem Aussehen des Kobolds ist aber auch die Titelmelodie ein echter Ohrwurm. Und auch dazu gibt es einen interessanten Fakt: Niemand Geringeres als Howard Carpendale (76) war nämlich ebenfalls am Schreibprozess des Songtextes verwickelt.

Gesungen wurde der Song dann allerdings nicht von Wayne Carpendales (44) Vater höchstpersönlich – stattdessen übernahm Hans Clarin diesen Part. Er ist auch für die Stimme des Pumuckls verantwortlich. Ein Großteil des Pumuckl-Teams ist inzwischen aber leider schon verstorben – doch allein in der niedlichen Figur werden die kreativen Köpfe für immer unvergessen bleiben.

Meister Eder und sein Pumuckl

Howard Carpendale, Schlagersänger

Meister Eder und sein Pumuckl beim Essen

