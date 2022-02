Single oder glücklich vergeben? Timothy Boldt (31) spricht endlich Klartext! Auch wenn es zuletzt etwas gekriselt hatte, ist der Schauspieler in der Rolle des Ringo bei Unter uns mit seinem Partner Easy (Lars Steinhöfel, 36) verheirat. Privat machte Timothy zuletzt allerdings ein großes Geheimnis um sein Liebesleben. Der gebürtige Hamburger, der im echten Leben hetero ist, war offiziell in keiner festen Beziehung, deutete aber an, dass eine Frau sein Herz bereits erobert habe. Jetzt bestätigte der TV-Star tatsächlich: Er ist weg vom Singlemarkt.

Auf Instagram machte der 31-Jährige vor wenigen Tagen Werbung für eine Dating-App. Allerdings nicht, weil er sich dort selbst auf der Suche nach seiner Mrs. Right rumtreibt – ganz im Gegenteil. Timothy plauderte im Anschluss an die Sequenzen aus, dass er total verliebt ist. "Ich habe mein perfektes Match übrigens schon gefunden", schrieb er und setzte ein Herzsymbol direkt hinter diese Worte. Dann fügte er noch hinzu: "Diese Gewissheit, angekommen zu sein, ist unglaublich schön. Auf Frühlingsgefühle, und dass sie niemals enden."

Doch warum hatten die Fans überhaupt vermutet, dass der Wahlkölner vergeben sein könnte? Im Rahmen einer Fragerunde im vergangenen November hatte sich ein Follower nach Timothys Beziehungsstatus erkundet. "Ich hoffe einfach, dass ihr euch mit mir freut, wenn ich euch sage: Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen, als es gerade ist", ließ er sich daraufhin lediglich entlocken. Die Info wollte er vorerst komplett seinem Privatleben zuordnen und nicht öffentlich machen.

Anzeige

Instagram / timothyboldt "Unter uns"-Darsteller Timothy Boldt

Anzeige

Instagram / timothyboldt Schauspieler Timothy Boldt

Anzeige

Instagram / timothyboldt Schauspieler Timothy Boldt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de