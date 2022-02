In seinem neuen Film "Cyrano" zeigt Peter Dinklage (52) sich von einer ganz neuen Seite. Der Schauspieler übernimmt in der Musicalverfilmung der klassischen Geschichte den Hauptcharakter, den er bereits zuvor im Theater verkörpert hat. In dieser Rolle muss der Game of Thrones-Star nicht nur sein schauspielerisches, sondern auch sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Für Peter eine ziemliche Herausforderung, wie er Promiflash verriet.

"Ich habe nicht mehr gesungen, seit ich ein Kind war. Wir alle singen ja mal in der Dusche oder singen die Songs unserer Lieblingssänger. Und dann denkt man, man klingt genauso gut wie Paul McCartney (79)", erzählt der 52-Jährige im Promiflash-Interview von seiner bisherigen Gesangserfahrung. Kein Wunder also, dass seine Musical-Rolle für ihn erst mal ein wenig beängstigend war: "Aber das gefällt mir. Ich bin ein Schauspieler. Wenn wir Risiken eingehen können, sollten wir das auch tun und uns das Gefühl geben, etwas außerhalb unserer Komfortzone zu machen. Nach so etwas suche ich immer in meinen Projekten und ich hatte noch nie in einem Musical mitgespielt, nicht seit ich ein Kind war." Um die "Cyrano"-Songs trotz seiner Unerfahrenheit performen zu können, arbeitete Peter mit einem Team aus Musikern und Gesangslehrern zusammen.

Bei seinen beiden Co-Stars Haley Bennett (34) und Kelvin Harrison Jr. sah das schon anders aus. Sie sind beide erfahrene Sänger. In "Cyrano" den Part des Christian zu übernehmen, war für Kelvin dennoch auch eine Herausforderung: "Es war eine Art des Singens, die ich so vorher noch nie gemacht habe. [...] Ich wusste nicht wie meine Stimme bei den Songs klingen würde. Das musste ich erst mal hinkriegen. Außerdem habe ich vorher noch nie gesungen und gleichzeitig getanzt."

