Große Trauer um das musikalische Ausnahmetalent Nightbirde (31)! Jane Marczewski, wie die Singer-Songwriterin mit bürgerlichem Namen heißt, war 2021 Teil der 16. Staffel von America's Got Talent – der US-amerikanischen Version von Das Supertalent. Die Musikerin begeisterte Jury und Publikum gleichermaßen und wurde mit einem Goldenen Buzzer direkt ins Viertelfinale befördert. Dort konnte Nightbirde aber nicht mehr auftreten – sie musste sich aufgrund ihrer Krebsdiagnose in Behandlung begeben. Jetzt hat die TV-Bekanntheit den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Wie TMZ jetzt aus dem unmittelbaren Umfeld der Musikerin erfahren haben will, soll sie am Sonntag verstorben sein. Der Krebs hatte mittlerweile auf Lunge, Wirbelsäule und Leber gestreut, so dass ihr Körper der schweren Belastung nicht mehr standhalten konnte: Mit erst 31 Jahren ist Jane jetzt trotz vieler Monate Krebsbehandlung den Auswirkungen der Erkrankung erlegen. Ob sie in einem Krankenhaus oder zu Hause im Kreise ihrer Liebsten gestorben ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Im Netz hatten die Fans Nightbirde in ihrem Kampf gegen den Krebs bestmöglich unterstützt. Für ihre Tapferkeit wurde sie von ihren rund eine Million Followern vor ihrem Tod immer wieder gefeiert. "Du hast mich inspiriert – nach all dem was du durchgemacht hast. Möge Gott dich vollständig heilen", schrieb ein User beispielsweise auf Instagram.

