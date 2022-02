Es ist nach wie vor ein Schock: Nightbirde (✝31) gehörte im vergangenen Jahr zu den herausragenden Kandidaten in der 16. Staffel von America's Got Talent. Juror Simon Cowell (62) war von der Singer-Songwriterin so begeistert, dass er sie mit dem goldenen Buzzer sofort ins Viertelfinale beförderte. Doch dann verwehrte eine Krebserkrankung der Musikerin weitere Auftritte – und kostete ihr jetzt das Leben. Nach Nightbirdes Tod meldete sich Simon jetzt zu Wort.

Auf Instagram teilte das Jury-Urgestein jetzt nämlich ein Bild der verstorbenen Sängerin und widmete ihr rührende Worte: "Sie war eine außergewöhnliche Person, so tapfer und talentiert. Sie hat in der Show viele beeindruckt." Es habe einer besonderen Hingabe zum Leben bedurft, um die fiese Krankheit so lange zu bekämpfen, würdigte Simon die Musikerin.

Unter Simons Post gedachten seine Fans Nightbirdes. "Ihr Song hallt immer noch so sehr in mir nach, ihr Casting war so eindrucksvoll", schrieb eine gerührte Userin. Viele andere erinnerten mit Herz-Emojis an die verstorbene Kandidatin.

Instagram / _nightbirde Sängerin Nightbirde

Getty Images Simon Cowell, TV-Star

Instagram / _nightbirde Sängerin Nightbirde

