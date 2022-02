Arielle Rippegathers Körper braucht derzeit eine Pause! Eigentlich genießt es die ehemalige DSDS-Teilnehmerin gerade total, endlich angekommen zu sein. Nach einer geschlechtsangleichenden Operation fühlt sich die Sängerin wohl in ihrer Haut und ist mit sich und ihrem Body zufrieden. Jetzt meldete sich Arielle aber überraschend mit weniger schönen Neuigkeiten. Sie liegt mit gesundheitlichen Beschwerden im Krankenhaus und das macht sie auch mental richtig fertig.

In ihrer Instagram-Story teilte die Berlinerin ein Foto aus dem Krankenbett. Offenbar bekommt sie gerade eine Infusion und steht unter ärztlicher Beobachtung. "Die nächsten Tage mal nicht erreichbar. Ich muss mich gesundheitlich erst mal wieder auf die Bahn kriegen. Auch meiner Psyche geht es deswegen nicht gut", schrieb sie zu der Aufnahme. Offenbar machen ihr also nicht nur die physischen, sondern auch ein psychisches Leiden das Leben schwer.

Was genau Arielle fehlt, möchte sie derzeit aber nicht mit der Öffentlichkeit teilen. "Ich werde die Gründe privat halten", erklärte sie und bat ihre Community um Verständnis. Kurz vor dem Krankenhausaufenthalt hatte die Blondine noch schöne Stunden mit Freunden in Köln verbracht, sich am Montag dann aber auf den Rückweg in die Hauptstadt gemacht.

Instagram / ariellerippegather_official TV-Bekanntheit Arielle Rippegather

TVNOW / Stefan Gregorowius Arielle Rippegather bei DSDS

Facebook / Arielle Rippegather Arielle Rippegather im Februar 2021

