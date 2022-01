Fans der Glee-Darstellerin Jenna Ushkowitz (35) dürfen sich freuen – das Liebes-Glück der Schauspielerin wird bald bereichert! Die Beauty hatte im Juli vergangenen Jahres ihren Freund David Stanley geheiratet. Mit 104 Gästen feierten die beiden Turteltauben im Freien ihre Trauung. Somit stand einem weiteren Schritt in Richtung Familien-Dasein eigentlich nichts mehr im Wege. Nun teilte die brünette Schönheit eine tolle Neuigkeit im Netz: Jenna erwartet ihr erstes Kind!

"Unsere Herzen sind voller Freude! Im Juni wird unsere Kleine das Licht der Welt erblicken", schrieb Jenna unter einem Bild auf Instagram. Das Foto zeigt sie und ihren Ehemann in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme. Beide stehen in einem Garten, während David seine Hand sanft auf den Babybauch seiner Ehefrau legt. Man sieht den zukünftigen Eltern die Freude über ihr Babyglück sichtlich an.

Und auch die Fans der 35-Jährigen sind begeistert! "Ahh Glückwunsch", "die schönste werdende Mutter unter allen", "oh mein Gott, ich freue mich so für euch", kommentierten beispielsweise drei User unter dem Beitrag. Daneben melden sich auch zahlreiche Schauspielkollegen zu Wort und senden Jenna und ihrem Ehemann etliche liebevolle Emojis.

Instagram / jennaushkowitz Jenna Ushkowitz und ihr Verlobter David, Juni 2021

Getty Images Schauspielerin Jenna Ushkowitz

Instagram / jennaushkowitz David Stanley und Jenna Ushkowitz

