Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) suchen durch eine TV-Show nach der perfekten Mutter für ihr Baby. Das Reality-TV-Paar hat bereits seit Tagen eine große Ankündigung angeteasert. Vor wenigen Stunden machte dann das Gerücht die Runde, dass sie in einem TV-Format nach einer Frau suchen wollen, mit der sie gemeinsam ein Kind bekommen können. Jetzt teilte Sam tatsächlich einen Casting-Aufruf, um eine geeignete Babymama zu finden.

Auf Instagram postete der ehemalige Prince Charming-Star einen kurzen Clip. Darin erklären er und Rafi: "Der Wunsch, ein eigenes Kind zu bekommen, war bei uns schon etwas länger da, seit ca. eineinhalb Jahren, und da hat man gemeinsam überlegt, welcher Weg könnte der beste sein." Sie seien nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, dass sie ihr Baby gemeinsam mit einer Frau großziehen möchten. "Für uns beide ist ganz wichtig, dass zu dieser Familie, die wir gründen möchten, auch eine Frau gehört und dass unser Baby auch mit einer Frau aufwachsen soll", erzählt Sam. "Deswegen erhoffen wir uns beide, dass wir die Frau finden, die bereit ist, mit uns diese Lebensreise anzutreten", fügte Rafi hinzu.

Interessierte Frauen können sich ab jetzt über die Website www.IchBinDieRichtige.de für die TV-Show – die übrigens den Titel "All we need is Love" tragen wird – und die Familiengründung mit Sam und Rafi bewerben. "Für uns ist es viel mehr als eine TV-Show. Für uns ist es eine Lebensaufgabe und ein Herzenswunsch. Vielleicht hast du den gleichen Traum", schrieb Sam zu dem Video.

