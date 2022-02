Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) haben etwas ziemlich Außergewöhnliches vor! Seit Tagen teasern der einstige Prince Charming-Teilnehmer und der Bachelor in Paradise-Star an, große Neuigkeiten zu haben. Sam plauderte aus, dass die beiden "den nächsten Schritt" in ihrer Beziehung wagen wollen. Während die zwei bis dato noch ein Geheimnis aus der Sache machen, drangen jetzt erste Informationen durch, was sie wirklich planen. Das Paar wünscht sich ein Kind und möchte im TV nach einer der passenden Mutter suchen.

Wie Bild erfahren hat, steht das Duo mit einer ganz speziellen Castingshow in den Startlöchern. Die Kölner wollen demnach unter 15 Kandidatinnen die perfekte Frau auswählen, die ihnen ein Baby schenken soll. Ein Trailer zur Show soll längst abgedreht sein – als Drehort sei dem Bericht nach Thailand angedacht. Schon in wenigen Tagen sollen die beiden zudem einen Castingaufruf starten, um die potenziellen Bewerberinnen für die Leihmutterschaft auf das Format aufmerksam zu machen.

Was dem gleichgeschlechtlichen Paar besonders wichtig sei: Die Mutter soll das gemeinsame Kind mit ihnen großziehen. Aus Produktionskreisen habe Bild erfahren, dass Sam und Rafi großen Wert darauf legen, eine Frau zu finden, die mit ihnen eine kleine Familie gründen will. Über das Thema Leihmutterschaft hat vor allem Sam schon länger nachgedacht. Bei Kampf der Realitystars witzelte er damals darüber, dass Kate Merlan (35) ihm und seinem Liebsten helfen könnte, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

Sam Dylan und Rafi Rachek

Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan

Sam Dylan und Rafi Rachek

