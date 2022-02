Wie geht es eigentlich Svenja, Steve und dem allerersten Take Me Out-Baby? Die beiden Turteltauben haben sich im Jahr 2017 in der Kuppelshow kennengelernt und sind am Ende tatsächlich ein Paar geworden. Heute leben sie zusammen mit Svenjas Tochter Zoé in ihrem eigenen Haus – und haben vor ein paar Wochen ihr erstes gemeinsames Kind bekommen: Sohnemann Fin. Im Promiflash-Interview verrät Svenja jetzt, wie die ersten Wochen mit ihrem Baby verlaufen sind...

"Es ist auf jeden Fall wieder sehr viel passiert. Wir haben uns nach Startschwierigkeiten mittlerweile super eingelebt", berichtet die Influencerin. "Das Stillen musste ich jedoch sehr zeitig an den Nagel hängen. Hier hat es leider ähnlich wie bei Zoé nicht geklappt, was natürlich sehr schade ist. Ansonsten wächst und gedeiht der Kleine hervorragend." Weiter schildert Svenja: "Zwischenzeitlich haben wir überlegt, ob nicht noch ein drittes Kind infrage käme, aber da sind wir uns einig: Mit Fin ist die Familienplanung ein für alle Mal abgeschlossen."

Dem Baby geht es also prächtig – und wie geht es der Mami? "Ich war zur Nachsorge bei der Ärztin, hier ist alles tipptopp. Leider bin ich von dem Aussetzen der Regel nicht länger verschont, und es ähnelt wieder alles dem Alten", offenbart Svenja. Auch in Sachen After-Baby-Body könne sie sich nicht beschweren: "Ich habe nur noch plus sechs Kilo mehr auf den Rippen. Hatte in der Schwangerschaft tatsächlich 17 Kilo zugenommen…" Doch abschließend stellt sie klar: "Mein Körper ist nun ein ganz anderer, aber ich liebe ihn mehr als zuvor. Ich bin immer noch sehr begeistert, was er leistet!"

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Bekanntheit Svenja mit ihrem Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Svenja und Steves Baby

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin

