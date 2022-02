Am 27. März wird in Hollywood wieder der rote Teppich ausgerollt und die Promis graben ihre elegantesten Outfits aus dem Kleiderschrank – denn die Verleihung der Oscars steht an! Zum 94. Mal werden in Los Angeles die Goldjungen vergeben. Schon jetzt sind die Filmfans ganz gespannt, wer einen Preis entgegennehmen darf. Doch nicht alle Auszeichnungen sind live im Fernsehen zu sehen – einige Oscars werden recht privat verteilt!

Wie The Hollywood Reporter jetzt berichtet, werden die Preise in acht Kategorien schon vor der offiziellen Zeremonie vergeben. Dazu gehören die Oscars für den besten Dokumentar-Kurzfilm, den besten Schnitt, die beste Filmmusik, das beste Szenenbild und auch den besten animierten Kurzfilm. Ebenso wird auch die Verleihung in den Kategorien "Bestes Make-up und Frisuren", "Bester Kurzfilm" und "Bester Ton" schon eine Stunde vor der TV-Übertragung im Dolby Theatre stattfinden. Das Ganze wird jedoch aufgezeichnet und anschließend in die Ausstrahlung geschnitten werden.

Doch was ist der Grund dafür? Angeblich soll die TV-Ausstrahlung dadurch gestrafft werden, damit die Sendung nicht ganz so langatmig wird. So soll mehr Raum für musikalische oder komödiantische Auftritte geschaffen werden, um das Programm unterhaltsamer zu gestalten und gute Einschaltquoten zu sichern.

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Oscars, 2018

Getty Images Judi Dench bei den 71. Academy Awards 1999

Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

