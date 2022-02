Liliana Matthäus (34) ist überglücklich. Vor wenigen Wochen brachte das Model sein erstes Kind zur Welt: Tochter Virginia Gigi White. Mit der Geburt der Kleinen ging für die Ex von Lothar Matthäus (60) ihr größter Traum in Erfüllung. Doch Liliana freut sich nicht nur über ihren Nachwuchs – auch ihr eigener Körper begeistert die frischgebackene Mutter. Nur 13 Tage nachdem ihr Baby das Licht der Welt erblickte, präsentierte sich Liliana wieder erschlankt im Netz. "Es ist noch ein weiter Weg – aber ich bin schockiert, wie schnell sich der weibliche Körper an die neue Situation anpasst", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

