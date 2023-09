Zwölf Jahre nach Ehe mit Lothar: So geht's Liliana Matthäus

Liliana Matthäus (35) scheint endlich angekommen zu sein! Mit gerade einmal 18 Jahren kam sie mit dem einstigen Profifußballer Lothar Matthäus (62) zusammen. Drei Jahre langen gingen die beiden als Ehepaar gemeinsam durchs Leben, bis sie sich schließlich 2011 trennten. Seit dem Aus hatte Lothar anscheinend kein Glück in der Liebe: Er ist mittlerweile fünfmal geschieden. Und wie sieht es im Leben von Liliana aus?

Das verrät die 35-Jährige in einem Interview mit RTL. In den vergangenen Jahren machte sie ihren Master in Mode und Management und lebt mittlerweile als erfolgreiches Model in Mailand. Aber auch privat hat Liliana ihr großes Glück gefunden: Gemeinsam mit ihrem Partner – ein erfolgreicher Unternehmer – bekam sie im Februar vergangenen Jahres ihre Tochter Gigi. Die gebürtige Ukrainerin hat es weit gebracht. Sie gibt offen zu: "Und ja, es war schwierig, aber ich hab den Weg gewählt."

Auch blickt Liliana auf ihre Beziehung mit Lothar zurück und verrät, wie schwer es für sie, als die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit plötzlich auf ihrer Beziehung lag: "Damals war es noch eine andere Zeit. [...] Teilweise wusste die Presse gar nicht, dass ich Deutsch rede, weil sie dachten, ich bin aus der Ukraine importiert worden. Und dann meinte ich: 'Ich mach grad mein Abitur. Ich bin hier aufgewachsen.'" Kontakt zu Lothar habe sie heute nicht mehr.

Getty Images Lothar und Liliana Matthäus , 2009

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit ihrem Partner und Baby Gigi

Getty Images Lothar und Liliana Matthäus im November 2009

