So groß geworden: Liliana Matthäus zeigt Töchterchen Gigi!

Liliana Matthäus (35) überrascht ihre Fans mit einem süßen Schnappschuss! Im Oktober 2021 hatte das Model voller Freude verkündet, dass es zum ersten Mal Mama wird. Nur wenige Monate später, im Februar des vergangenen Jahres, war es dann so weit: Ihr Tochter Gigi erblickte das Licht der Welt. Wie groß die Kleine inzwischen geworden ist, zeigt Liliana jetzt mit einem putzigen Foto und begeistert damit ihre Fans!

"Ich bin die glücklichste Mutter auf Erden! Alles Gute zum 16. Monat, du bist alles für mich, mein Stern!", schreibt die 35-Jährige zu der süßen Aufnahme ihrer Tochter auf Instagram. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die kleine Gigi auf einem Kissen sitzt und mit ihren blauen Kulleraugen Richtung Kamera blickt.

Die Follower des Models können kaum glauben, wie groß die Einjährige inzwischen schon ist. "Wow, schon 16 Monate alt. So eine süße Maus", kommentiert ein User das Bild. "Sie ist so süß!", schwärmt ein weiterer Nutzer der Social-Media-Plattform in der Kommentarspalte.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus' Tochter Gigi, Juni 2023

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit Töchterchen Gigi

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus und ihre Tochter, September 2022

