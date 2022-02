Liliana Matthäus (34) ist völlig fertig. Eigentlich beginnt für das Model gerade eine ganz besondere Zeit: Vor wenigen Wochen ist die Beauty zum ersten Mal Mutter geworden. Baby Virginia Gigi White ist Lilianas ganz großes Glück und erfreut im Netz auch ihre Fans. Jetzt werden die schönen ersten Momente mit dem Kind aber von einem schrecklichen Ereignis überschattet, das Liliana besonders mitnimmt: In ihrer Heimat Ukraine herrscht Krieg – und die Dunkelhaarige kann ihre Tränen nicht zurückhalten.

"Ich leide mit den Menschen in der Ukraine. Ich kann nicht glauben, wie viel Elend mein Land in den vergangenen Jahrzehnten erleiden musste – und es wird nur schlimmer und schlimmer", schrieb die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story zu zahlreichen Bildern und Videos, die dramatische Szenen aus dem Staat am Schwarzen Meer zeigen. Liliana, die in Kiew geboren wurde, bangt um alle Menschen, die vor Ort in großer Gefahr schweben. "Ich bin besorgt und bete für die Sicherheit von Freunden, Familie und allen Ukrainern", betonte sie.

Wie sehr sie die Situation belastet, zeigt eine weitere Sequenz, in der Liliana bitterlich weint. Die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) filmt sich, während ihr dicke Tränen über die Wangen kullern. Ihre kleine Tochter dürfte sie in der schweren Zeit aber etwas aufmuntern. Eine Sequenz, in der sie ihr Baby im Arm hält, kommentierte sie mit: "Das perfekte Ende meines Tages."

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus und ihr Partner nach der Geburt ihres Babys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de