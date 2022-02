Liliana Matthäus (34) ist absolut vernarrt in ihre Kleine! Im Oktober 2021 hatte das Model verraten, dass es schwanger ist. Vergangene Woche war es dann endlich so weit und die brünette Schönheit konnte ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten. Auch den Namen ihres Töchterchens verriet sie bereits. Das Mädchen hört auf den Namen Virginia Gigi White. Nun zeigte Liliana auch erstmals das Gesicht der kleinen Maus.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frischgebackene Mama nun zwei Schnappschüsse ihres Nachwuchses. Der Säugling hatte kürzlich von seinem Patenonkel Govind und auch von seiner Oma Besuch bekommen, wie die Aufnahmen zeigen: Augenscheinlich waren sowohl der Vater eines Sohnes als auch Lilianas Mutter Lana einfach nur hin und weg von dem Baby. Auf den Fotos ist zudem das Gesicht des Babys bestens zu erkennen, denn Virginia blickte aufgeweckt in die Kamera.

Anfang der Woche hatte Liliana ihre Abonnenten bereits an ihrem neuen Mama-Alltag teilhaben lassen. So postete die 34-Jährige ein Foto, auf dem Virginia selig an Mamas Brust nuckelte. Doch während ihr Kind vollends zufrieden zu sein schien, war die Erfahrung für die gebürtige Ukrainerin weniger schön. "Ich werde nicht lügen: Es tut ziemlich doll weh, aber es ist die schönste Aufgabe, die ich je hatte und eine Aufgabe, die mich demütig werden lässt", schrieb die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) zu der Aufnahme.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus' Mutter Lana mit ihrer Enkelin Virginia Gigi White

Instagram / kristinanovaofficial Govind Friedland und Liliana Matthäus' Baby Gigi

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

