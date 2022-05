Liliana Matthäus (34) ist glücklich über ihr neues Leben als Mutter. Im Oktober des vergangenen Jahres gab das Model bekannt, dass es zum ersten Mal Mutter wird. Im Februar war es dann so weit – Töchterchen Virginia Gigi White erblickte das Licht der Welt. Ihre Fans lässt die Ex-Frau von Lothar Matthäus (61) seither an ihrem Alltag als Neu-Mama teilhaben. Nun verriet Liliana, wie sehr die Geburt ihres Kindes ihr Leben verändert hat.

"Ich habe meine Familie schon immer an die erste Stelle gesetzt. Jetzt aber mit meiner Tochter gibt es nichts Wichtigeres mehr auf der Welt", betonte die 34-Jährige in einem Interview mit Bild. Gigi sei ihr "Ein und Alles", weshalb Liliana nach der Geburt auch ihren Lebensstil für ihre Tochter verändert hat. "Ich möchte diejenige sein, die nachts immer aufsteht und meine Kleine füttert. Ich möchte diejenige sein, die sie in den Schlaf singt, und da sein, wenn sie aufwacht und mich anlächelt", verriet die gebürtige Ukrainerin.

Liliana sei daher viel häuslicher geworden, als sie es noch vor ihrer Schwangerschaft war. Die Neu-Mama verbringe nun sehr viel mehr Zeit zu Hause – gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter. "Ich muss absolut organisiert sein, weil jetzt alles zehnmal länger dauert", erzählte sie.

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit ihrer Tochter Gigi

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit Tochter Gigi

Anzeige

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit ihrem Partner und Baby Gigi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de