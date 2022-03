Liliana Matthäus (34) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Das Model brachte vor wenigen Wochen sein erstes Kind zur Welt. Seitdem dokumentiert die 34-Jährige ihr Familienglück mit Töchterchen Virgina Gigi White auf Social Media und teilte auch schon ein After-Baby-Body-Update niedliche Bilder von der Kleinen – so auch jetzt: Liliana zeigte nun, wie sie die Zeit mit Baby Gigi am liebsten verbringt!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Beauty zuerst einen Schnappschuss von ihrem putzigen Nachwuchs, auf dem die Kleine direkt in die Kamera schaut. Dann gab es auch ein gemeinsames Bild: Liliana kuschelt mit Gigi und scheint die Mama-Tochter-Zeit in vollen Zügen zu genießen! Ihre Follower sind ganz entzückt von der intimen Momentaufnahme.

"Aw, ist die süß. Knuddelbaby", oder: "So schöne Bilder", kommentierten etwa zwei begeisterte User unter dem Beitrag. Liliana zeigt das Gesicht ihrer Tochter schon von Anfang an öffentlich im Netz. Offenbar will sie der Welt nicht vorenthalten, wie niedlich die kleine Virginia ist.

Liliana Matthäus' Baby

Liliana Matthäus, Model

Liliana Matthäus im Dezember 2021

