Liliana Matthäus genießt das Muttersein und ihre neue Liebe

Liliana Matthäus (37) hat bei einem Auftritt zum Hamburger Hafengeburtstag am Freitag, dem 9. Mai, einen intimen Einblick in ihr aktuelles Leben gegeben. Die Ex-Frau von Lothar Matthäus (64) genießt nicht nur das Muttersein mit ihrer Tochter Virginia Gigi White (3), sondern schwebt auch privat auf Wolke sieben: Seit mittlerweile drei Jahren lebt sie mit ihrem neuen Partner und ihrer Tochter in Mailand. Im Gespräch mit RTL betonte die Familienmutter, wie glücklich sie sich in ihrer neuen Heimat fühlt und berichtete stolz von Gigis erster Kampagne als Mini-Model für eine italienische Marke. "Uns geht es gut, der Kleinen geht es super, sie wächst und gedeiht", erzählte sie.

Neben ihrem neuen Familienglück wurde Liliana auch auf ihren berühmten Nachnamen angesprochen. Trotz der bereits seit 2011 vollzogenen Scheidung von dem Fußballstar trägt das Model noch immer dessen Nachnamen – und das ganz bewusst. "Ich bin so aufgewachsen, dass man den Namen behält. Solange, bis man eventuell wieder heiratet. Für mich ist ein deutscher Nachname, im Gegensatz zu meinem russischen Namen Tschudinova, praktischer und weniger kompliziert. Und auch alle anderen Ex-Frauen tragen weiterhin seinen Namen", verriet das Model. Auf die Frage, ob sie ihren Nachnamen in naher Zukunft ändern werde, schloss sie bisher aus: Ihr Freund sei zurzeit "sehr mit der Arbeit verheiratet" und für Hochzeitsträume bleibe derzeit wenig Zeit.

Trotz ihrer wilden Vergangenheit mit viel Medienrummel rund um die Ehe mit Lothar blickt Liliana gelassen zurück. "Ich hatte eine superwilde Zeit und alles war sehr spannend. Heute bin ich selbstbewusster und meine Familie, meine kleine Tochter, sind das Wichtigste", betonte sie gegenüber dem Sender. Der Kontakt zu ihrem Ex-Mann besteht aber weiterhin – sie unterstützen sich nach wie vor gegenseitig und tauschen sich aus.

Getty Images Model Liliana Matthäus, September 2024

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus mit ihrer Tochter, Februar 2025

