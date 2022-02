Liliana Matthäus (34) kann die Veränderungen an ihrem Körper kaum glauben. Anfang Februar brachte die in Kiew geborene Beauty ihr erstes Kind zur Welt. Schon in der Schwangerschaft hatte sie ihre Community regelmäßig über die Entwicklung ihrer Tochter auf dem Laufenden gehalten. Auch seit der Entbindung postet die stolze Mutter immer wieder niedliche Aufnahmen der kleinen Virginia Gigi White. Nun verriet Liliana außerdem, dass sie von ihrem After-Baby-Body regelrecht schockiert sei.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frischgebackene Mutter nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor dem Spiegel posierte. Dabei fiel besonders die deutlich schmalere Figur des Models ins Auge. Über die schnelle Veränderung ihres Körpers zeigte sich im Anschluss auch die 34-Jährige verblüfft. "Es ist noch ein weiter Weg – aber ich bin schockiert, wie schnell sich der weibliche Körper an die neue Situation anpasst", schrieb die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) zu der Aufnahme. Gerade einmal 13 Tage sei die Entbindung ihres Babys mittlerweile her.

Vor wenigen Wochen hatte Liliana ihren Abonnenten bereits verraten, dass sie gemischte Gefühle zum Thema Stillen habe. So berichtete die Frohnatur, dass sie sich noch etwas schwertue, ihren Säugling ohne Probleme an der Brust trinken zu lassen. "Ich werde nicht lügen: Es tut ziemlich doll weh, aber es ist die schönste Aufgabe, die ich je hatte und eine Aufgabe, die mich demütig werden lässt", versicherte sie.

Liliana Matthäus, Model

Liliana Matthäus im Januar 2022 in München

Liliana Matthäus, Model

