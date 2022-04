Liliana Matthäus (34) präsentiert stolz ihren After-Baby-Body. Vor wenigen Monaten wurde das Model zum ersten Mal Mutter. Ihre stetig wachsende Babykugel stellte die gebürtige Ukrainerin davor regelmäßig in stylishen Outfits im Netz zur Schau. Seit der Geburt ihrer Tochter lässt die Ex von Lothar Matthäus (61) ihre Fans erneut an den Veränderungen, die ihr Körper nun durchmacht, teilhaben. Liliana veröffentlichte jetzt Schnappschüsse ihres deutlich erschlankten Bauches.

In ihrer Instagram-Story teilte die frisch gebackene Mutter nun ein paar Aufnahmen ihrer Körpermitte. Von der Schwangerschaft ist bei der 34-Jährigen nichts mehr zu erkennen. Wie sie ihren Followern verriet, setze sie zur Unterstützung der Rückbildung auf Massagen sowie auf eine Kombination aus elektromagnetischer Energie und Radiofrequenz, um das Bauchfett zum Schmelzen zu bringen.

Aber das Model scheint auch mit guten Genen gesegnet worden zu sein. Denn nur wenige Wochen nach der Geburt präsentierte sich die Brünette auf Instagram bereits wieder mit erschlanktem Körper. "Es ist noch ein weiter Weg – aber ich bin schockiert, wie schnell sich der weibliche Körper an die neue Situation anpasst", erzählte sie ihren Fans.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus zeigt ihren After-Baby-Body

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, April 2022

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

