Lesley Maxwell ist total in Shape! Die Blondine ist in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Social-Media-Star geworden: Mit ihren Work-out-Videos und hilfreichen Ratschlägen begeistert die Influencerin alleine auf Instagram über 80.000 Follower. Obwohl Lesley schon ein stolzes Alter von 64 Jahren erreicht hat, trainiert die Sportskanone fast täglich. Die Resultate können sich dementsprechend sehen lassen: Die Muskelfrau bringt ihre Abonnenten mit einem stahlharten Sixpack und aufgepumpten Muskeln regelmäßig zum Staunen. Sie selbst fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper, wie sie in einem YouTube-Video verriet: "Ich habe mich mit 30 weniger selbstbewusst und älter mit meinem Körper gefühlt, als jetzt – ist das nicht witzig?"

