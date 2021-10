Lena Gercke (33) ist fitter denn je! Das Leben der ersten Germany's next Topmodel-Siegerin wurde vor über einem Jahr komplett auf den Kopf gestellt: Im Juli 2020 erblickte Zoe, die Tochter des Models, das Licht der Welt. Die Fitness-Routine der Moderatorin kam daraufhin dennoch nicht zu kurz: Schon kurz nach der Geburt präsentierte die Blondine sich wieder in Topform. Nun begeistert Lena ihre Fans aufs Neue mit ihrem stählernen Körper!

Auf Instagram teilte die Beauty eine Fotoreihe, auf der sie lediglich eine Boyfriend-Jeans und einen Sport-BH trägt. Das Augenmerk der Fans lag aber nicht auf Lenas coolem Outfit, sondern auf ihrem durchtrainierten Bauch. "Krasser Body nach einer Schwangerschaft, Respekt", oder "Wow! Hast du nicht gerade noch ein Baby bekommen? Wahnsinn. Das nenne ich mal Disziplin", schrieben die begeisterten Fans der 33-Jährigen.

Dieser Traumbody kommt aber nicht von ungefähr: Schon immer spielte Sport eine große Rolle in Lenas Leben. Sogar in ihrer Schwangerschaft wollte die Berlinerin nicht auf ihr Sportprogramm verzichten, bis sie notgedrungen eine Pause einlegen musste. "Man hat das Gefühl, man bekommt eh kaum Luft", hatte sie damals auf Instagram erzählt – sie hatte nämlich in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft unter extremer Kurzatmigkeit gelitten.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Lena Gercke im März 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Lena Gercke im Juli 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de